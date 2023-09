Lirik Lagu dan Terjemahan Blue - V BTS: What If I Show You and Make It All New

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik lagu dan terjemahan Blue yang dinyanyikan oleh V member dari boy group, BTS.

Lagu Blue telah dirilis dalam YouTube HYBE LABELS, Selasa (12/9/2023).

V BTS atau Kim Taehyung BTS resmi debut solo dengan merilis album solo pertamanya bertajuk Layover pada 8 September 2023.

Album Layover milik V BTS ini terdiri atas enam buah lagu, yakni Blue, For Us, Slow Dancing, Slow Dancing (Piano Ver.), Rainy Days, dan Love Me Again.

Berikut ini lirik lagu Blue milik V BTS lengkap dengan terjemahannya:

[Intro]

On and on and on

And my love

On and on and on

Can we go?

On and on and on

And tomorrow

On and on and on

[Verse 1]