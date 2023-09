Chord Gitar Lagu Serpihan Hati - Utopia, Kunci Em, Serpihan Hati Ini Kupeluk Erat

TRIBUNNEWS.COM - Chord gitar dan lirik lagu Serpihan Hati yang dipopulerkan oleh grup musik Utopia.

Serpihan Hati dapat dimainkan dari kunci gitar Em.

Baca juga: Chord Gitar Bercinta Lewat Kata - Donne Maula feat Yura Yunita, OST Jatuh Cinta seperti di Film-film

Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Serpihan Hati - Utopia

Intro :

Em Am G

Em D

Verse :

Em Am D G

Di matamu aku tak bermakna

Em Am D

Tak punyai arti apa-apa

C D G Em

Kau hanya inginkanku saat kau perlu

C D G

Tak pernah berubah

Em Am D G

Kadang ingin kutinggalkan semua

Em Am D

Letih hati menahan dusta

C D G Em

Diatas pedih ini aku sendiri

C D

Selalu sendiri

Chorus :

G Em

Serpihan hati ini ku peluk erat

Am D

Akan kubawa sampai ku mati

G Em

Memendam rasa ini sendirian

Am C D

Ku tak tau mengapa aku tak bisa

F C F D

Melupakanmu uuuu..oo..oo...ooo...oo

Reff:

Em Am D G

Kupercaya suatu hari nanti

Em Am D

Aku akan merebut hatimu

C D

Walau harus menunggu

G Em

sampai ku tak mampu

C D

Menunggumu lagi

Back to Reff (2x)

Interlude : C D (4x)

Outro :

Em Am D G

Di matamu aku tak bermakna

(Tribunnews.com)