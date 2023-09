Populer: Ayah Lala Curhat Masa Sulit Awal Putrinya Lahir - Sahabat Benarkan Fuji & Asnawi Pacaran

TRIBUNNEWS.COM - Simak kumpulan berita populer kanal seleb selama 24 jam terakhir dalam artikel ini.

Keluarga TikTokers cilik, Shabira Alula alias Lala jadi sorotan karena diduga dapat kiriman santet.

Ayah Lala, Adnan Fahmi mencurahkan bagaimana keluarganya mengalami kesulitan di awal kelahiran Lala.

Berita lainnya, pesepakbola Timnas Indonesia Saddil Ramdani benarkan kabar Fuji dan Asnawi Mangkualam pacaran.

Dukung hubungan Fuji dan Asnawi Mangkualam, Saddil meminta warganet untuk tidak banyak ikut campur.

1. Pinkan Mambo Ditipu Michelle Ashley Gadungan

Pinkan Mambo mengungkapkan hubungan terkininya dengan sang putri, Michelle Ashley.

Kepada Feni Rose, Pinkan Mambo membenarkan hingga kini belum berdamai dengan Michelle Ashley.

Meski demikian, Pinkan menyimpan kerinduan pada putri sulungnya itu.

Digosipkan dekat dengan Billy Syahputra, Pinkan Mambo bongkar kriteria pasangan untuk putrinya, Michelle Ahsley. (Kolase tribunnews)

"I miss her so much (aku sangat kangen dia)," ucap Pinkan, dikutip dari YouTube TRANS TV Official, Jumat (15/9/2023).

Namun, di tengah kerinduannya yang tak bersambut, Pinkan malah ditipu Michelle gadungan yakni seorang oknum netizen yang menyamar sebagai putrinya.

"Jadi one day tuh ada netizen palsu gitu, ngaku-ngaku Michelle gitu. 'Mom I love you, how come you not looking for me, nggak nyari aku gitu-gitu," cerita Pinkan.

2. Ayah Tiktokers Lala Curhat Masa Susah di Awal sang Putri Lahir