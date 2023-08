Perdana di Shopee Live! Ariel Noah Bakal Live Streaming Bareng Brand Lokal Geoff Max

TRIBUNNEWS.COM - Siapa yang tidak kenal dengan Ariel Noah? Pemilik nama lengkap Nazril Irham ini sudah berkiprah sebagai musisi sejak tahun 2000 silam. Enggak hanya sukses di dunia musik, kepopuleran Ariel Noah juga membuatnya dinobatkan sebagai brand ambassador apparel sepatu lokal, Geoff Max.

Sebagai BA dari brand lokal tersebut, Ariel Noah akan menemani kamu berbelanja secara interaktif di sesi live streaming akun Shopee Geoff Max Official Shop pada Selasa (29/8/2023) mulai pukul 16.00-18.00 WIB. Spesialnya, ini bakal pertama kalinya bagi Ariel menjadi host live streaming di Shopee Live, lho!

Sebagai informasi, Geoff Max adalah brand lokal fesyen asal Bandung yang populer di kalangan milenial dan Gen Z pecinta musik dan olahraga ekstrem. Nantinya, Sobat Shopee akan merasakan keseruan berinteraksi secara real time dengan sang musisi sambil memilih dan membeli produk-produk terbaru dari brand lokal Geoff Max.

Tak hanya itu, kamu juga bisa bertanya segala hal tentang produk Geoff Max kepada Ariel lewat kolom komentar sepanjang live streaming berlangsung. Wah, kapan lagi nih berkesempatan bisa belanja sambil ditemani musisi idola?

Launching kolaborasi Geoff Max x Iron Maiden batch 2 di Shopee Live

Sesi live streaming Geoff Max di Shopee Live nanti tak hanya spesial berkat kehadiran Ariel Noah, tetapi juga ada peluncuran batch ke-2 dari koleksi apparel hasil kolaborasi brand lokal ini dengan Iron Maiden, band heavy metal legendaris asal Inggris.

Sebelumnya, batch ke-1 koleksi Geoff Max x Iron Maiden ini laris manis terjual saat dirilis pertama kali pada 12 Juli 2023. Adapun yang hadir koleksi spesial Geoff Max x Iron Maiden ini menghadirkan berbagai apparel seperti sepatu, t-shirt, dan hoodie dengan desain cadas!

Kalau kamu merupakan penggemar setia Iron Maiden dan Geoff Max, pastinya tak mau ketinggalan dan kehabisan koleksi terbatas apparel tersebut! Apalagi, Geoff Max dan Shopee Live bakal menghadirkan berbagai promo yang menggiurkan di live streaming nanti.

Dengan berbelanja di Shopee Live sepanjang sesi live streaming Geoff Max x Ariel Noah, kamu juga bisa mendapatkan promo berupa potongan harga bombastis, yaitu diskon hingga 70 persen untuk produk-produk Geoff Max.

Lewat live streaming kali ini, diharapkan interaksi Geoff Max dan Ariel Noah dengan para penggemar mereka serta dengan para pengguna setia Shopee lainnya akan meningkat.

Menariknya Geoff Max bukan brand lokal pertama yang tertarik untuk memaksimalkan fitur Shopee Live, lho! Sebelumnya, ada beberapa brand lokal asal Indonesia lain yang sudah terlebih dahulu ikut live streaming jualan di Shopee Live dan menikmati banyak manfaat dari inovasi Shopee yang satu ini.

Antusiasme brand-brand lokal untuk menggunakan fitur Shopee Live tak lepas dari besarnya jumlah pengguna setia Shopee. Menurut data SimilarWeb pada Juli 2023, Shopee menjadi e-commerce dengan traffic tertinggi yaitu 199,6 juta pengunjung dalam waktu tiga bulan terakhir, unggul jauh dari kompetitornya yaitu Tokopedia 102,6 juta pengunjung dan Lazada 63,4 juta pengunjung.

Geoffmax sendiri telah merasakan performa bisnis di Shopee yang meningkat secara signifikan, sehingga memutuskan untuk memaksimalkan program dan fitur live shopping yang dimiliki Shopee.

Manfaat dari menggunakan Shopee Live tidak hanya dirasakan penjual. tetapi juga pembeli lewat berbagai promo menarik seperti Shopee Live Semua Diskon 50 persen yang sedang berlangsung.

Shopee Live yang merupakan inovasi dari Shopee memang memungkinkan adanya komunikasi efektif antara penjual dan pembeli secara real time, sehingga pengalaman berbelanja pun jadi terasa menyenangkan.

Baru-baru ini dalam survei yang dilakukan Populix pada Mei 2023, diungkapkan bahwa 69 persen responden menyebut Shopee Live sebagai Brand Used Most Often (BUMO) atau brand dengan fitur live shopping yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia, jauh memimpin dibandingkan platform live shopping lainnya seperti TikTok Live (25 persen), Tokopedia Play (4 persen), dan LazLive (2 persen).

Dalam riset tersebut juga dikatakan bahwa 60 persen responden menyebut Shopee Live adalah brand Top of Mind (TOM) alias merek yang paling diingat oleh masyarakat Indonesia ketika berbicara soal live streaming shopping, jauh melampaui pesaingnya seperti TikTok Live (30 persen), LazLive (4 persen), dan Tokopedia Play (2 persen).

Masih di riset yang sama, Shopee Live juga menjadi market leader dengan menunjukan porsi pangsa pasar dari jumlah dan nilai transaksi yang tertinggi. Di kategori Pangsa Pasar Jumlah Transaksi (Share of Orders), Shopee Live berada di puncak dengan 56 persen, disusul TikTok Live 30 persen, Tokopedia Play 8 persen, dan Lazlive 6 persen. Sementara untuk Pangsa Pasar Nilai Transaksi (Share of Revenue) Shopee Live memimpin dengan 54 persen, diikuti TikTok Live 31 pesen, Tokopedia Play 10 persen, dan Lazlive 6 persen.

Ingin merasakan langsung serunya sesi live shopping di Shopee Live sambil dipandu oleh Ariel Noah? Catat tanggalnya, Selasa, 29 Agustus 2023 mulai pukul 16.00-18.00 WIB dan ramaikan live streamingnya agar tidak ketinggalan berbagai promo menarik dan terbaik dari Geoff Max dan Shopee Live!