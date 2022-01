Penggemar Harapkan Hari Terakhir Seri Pertama IBL Berakhir Seru

TRIBUNNEWS.COM - Penggemar basket Tanah Air berharap hari terakhir seri pertama IBL 2022 berlangsung seru.

Seperti diketahui, hari ini, Sabtu, (22/1/2022) akan tersaji empat pertandingan IBL 2022 seri pertama, dimulai dengan laga Bali United vs Bima Perkasa Jogja, Evos Thunder Bogor vs Satya Wacana Salatiga, Dewa United Surabaya vs Indonesia Patriots, hingga Amartha Hangtuah Jakarta vs Tangerang Hawks Basketball Club.

Pertandingan pertama dijadwalkan mulai pada pukul 13.00 WIB.

Kemarin, banyak respons berupa pujian dan terima kasih kepada IBL 2022, menilik dari komentar positif di kolom komentar Instagram @iblindonesia.

Hal itu tak lepas serunya game pada hari Jumat (21/1/2022), hari ini penggemar berharap ada game seru lainnya.

"Seru gila, congratz @smpertamina," tutur Andi Wijaya seorang komedian yang kemarin menonton Satria Muda.

"Seru-seru @iblindonesia season ini," menurut @billykereh.

"What a game @iblindonesia, congratulation @nshmountaingold, keep fighting @pacific.caesar," tutur @annuruye04.

Pebasket Satria Muda Pertamina (biru) berebut bola dengan pebasket Pelita Jaya Bakrie saat bertanding pada Indonesian Basketball League (IBL) 2022, di Hall Basket Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (15/1/2022). Pelita Jaya Bakrie menang atas Satria Muda Pertamina dengan skor 69-65. TRIBUNNEWS/HERUDIN (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

"Big match ini @iblindonesia,' tutur @fritzkwanandar.

Pun respons yang lain menunjukkan bahwa sajian game IBL 2022 di luar ekspektasi.