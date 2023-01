Hasil Proliga 2023 Putra: Drama Lima Set, Palembang BSB Tundukkan Surabaya BIN Samator 3-2

TRIBUNNEWS.COM - Drama lima set mewarnai hasil Proliga 2023 hari ini saat Palembang Bank Sumsel Babel (BSB) mengalahkan Surabaya BIN Samator (SBS) dengan skor 3-2, Kamis (5/1/2023).

Berlangsung di GOR Si Jalak Harupat, Jawa Barat, SBS sejatinya mampu unggul lebih dulu di set pertama melalui skor 25-16.

Namun Palembang BSB berhasil bangkit di dua set selanjutnya. Tim voli asal Bumi Sriwijaya ini meraih kemenangan dua set beruntun 23-25 dan 17-25.

Surabaya BIN Samator berhasil memperpanjang napasnya di set keempat dengan menyudahi laga 25-21.

Sayang, di set penentuan, klub asal Jawa Timur ini harus takluk di tangan juara Proliga dua kali tersebut dengan skor 17-19.

Hasil ini membuat Palembang BSB menduduki posisi kedua klasemen Proliga 2023 dengan koleksi dua poin. Sedangkan SBS, meski menelan kekalahan, Rivan Nurmulki dkk meraih satu angka.

Hasil dan Jadwal Proliga 2022

Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Bandung BJB Tandamata (Putri) (19-25, 25-22, 13-25 dan 18-25).

Jakarta BNI 46 vs Jakarta LavAni Allo Bank (Putra) (20-25, 23-25 dan 20-25)

Surabaya BIN Samator vs Palembang Bank Sumsel Babel (Putra) (25-16, 23-25, 17-25, 25-21 dan 17-19.

18.30 WIB: Jakarta STIN BIN vs Kudus Sukun Badak (Putra)

Update Klasemen Proliga 2023

Jalan Pertandingan

Surabaya BIN Samator (SBS) tampil trengginas di set pertama. Rivan Nurmulki dkk langsung mengambil kendali permainan.

Melalui variasi serangan dan monster block, Surabaya BIN Samator berhasil membuat gap poin hingga 7 angka.

Skor 17-10 membuat SBS tampil enjoy dalam melakoni laga perdananya di Proliga 2023.