Hasil Proliga 2023 Putri - Bandung BJB Tandamata Kalahkan Gresik Petrokimia, Start Wilda Cs Ideal

TRIBUNNEWS.COM - Bandung BJB Tandamata mengukir start sempurna di Proliga 2023 saat mengalahkan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia dengan skor 3-1, Kamis (5/1/2023).

Hasil pertandingan Proliga 2022 antara Gresik Petrokimia vs Bandung BJB Tandamata di GOR Sabilulungan Jalak Harupat berakhir dengan kedudukan 19-25, 25-22, 13-25, dan 18-25.

Dengan hasil ini, Wilda Nurfadhilah dkk sukses memuncaki klasemen Proliga 2023 tim putri dengan koleksi tiga poin.

Kemenangan ini bak de javu final Proliga 2022 saat Bandung BJB Tandamata sukses mengalahkan Hany Budiarti dan kolega lewat skor identik.

Hasil dan Jadwal Proliga 2022

Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Bandung BJB Tandamata (Putri) (19-25, 25-22, 13-25 dan 18-25).

14.00 WIB: Jakarta BNI 46 vs Jakarta LavAni Allo Bank (Putra)

16.00 WIB: Surabaya BIN Samator vs Palembang Bank Sumsel Babel (Putra)

18.30 WIB: Jakarta STIN BIN vs Kudus Sukun Badak (Putra)

Jalan Pertandingan

Poin pertama diperoleh Bandung BJB Tandamata melalui smash cross yang dilakukan Nandita Ayu Salsabila.

Receive menjadi masalah dari Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia di awal set pertama.

Skor 2-1 untuk Bandung BJB Tandamata lewat pukulan dari Shella Bernadetha.

Selain faktor receive, kesalahan dalam servis juga diperlihatkan Gresik Petrokimia asuhan Ayub Hidayat. Hal ini menguntungkan bagi Bandung BJB Tandamat yang bertindak sebagai tuan rumah untuk meraup poin demi poin.

Time-out pertama dilakukan Gresik Petrokia. Hal ini dilakukan karena anak asuhnya tertinggal margin empat angka, skor 8-4 untuk BJB.

Gresik Petrokimia mencoba menaikkan intensitas serangan.

Namun solidnya pertahanan BJB lewat Yulis Indahyani maupun sektor middle blocker membuat Hany Budiarti dkk kesulitan untuk mengejar ketertinggalan.