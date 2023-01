Hasil Proliga 2023 Hari Ini: Menangi Derbi Ibu Kota, Pertamina Fastron Gilas Popsivo Polwan 3-0

TRIBUNNEWS.COM - Jakarta Pertamina Fastron berhasil memenangi Derbi Ibu Kota setelah mengalahkan Jakarta Popsivo Polwan dengan kedudukan 3-0 di Proliga 2023, Jumat (6/1/2023).

Hasil Proliga 2023 hari ini antara Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Pertamina Fastron di GOR Jalak Harupat, Jawa Barat berkesudahan lewat skor 22-25, 20-25, dan 17-25.

Hasil ini membuat Jakarta Pertamina Fastron mengikuti jejak Bandung BJB Tandamata yang pada laga pertamanya meraih kemenangan dengan skor identik saat mengalahkan Gresik Petrokimia, Kamis (5/1/2023).

Kemenangan atas juara Proliga 2012 membuat Yolla Yuliana dkk bersaing dengan BJB Tandamata di klasemen Proliga 2023 putri.

Baca juga: Fakta Nandita Ayu di Proliga 2023, Putri Eks Pelatih Persija hingga Kisah Cinlok Berujung Pelaminan

Hasil dan Jadwal Proliga 2023 Hari Ini

Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Pertamina Fastron (Putri) (22-25, 20-25 dan 17-25)

16.00 WIB: Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta LavAni Allo Bank (Putra)

18.30 WIB: Jakarta Bhayangkara Presisi vs Palembang Bank Sumsel Babel (Putra)

Jalan Pertandingan

Jakarta Pertamina Fastron tampil mendominasi di awal-awal set pertama.

Bahkan Yolla Yuliana dkk mampu unggul dengan margin 7 poin. Skor 6-13.

Namun Jakarta Popsivo Polwan tampil spartan. Tertinggal tujuh angka tak membuat Maya Kurnia Indri cs patah arang.

Hasilnya, juara Proliga 2012 dan 2013 ini berhasil menyamakan kedudukan di angka 15-15.

Jakarta Pertamina Fastron dalam pertandingan kali ini mengandalkan Megawati Hangestri dan Ajeng Vio untuk menggedor pertahanan JPP.

Yolla Yuliana Mengaku Nyaman Disegala Posisi (tribunnews.com/alfarizyAF)

Sedangkan Popsivo Polwan, Niverka menjadi motor permainan.

Setelah berhasil menyamakan kedudukan, JPP tak memberikan kesempatan bagi JPF untuk unggul lebih dari dua angka.