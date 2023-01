Hasil Proliga 2023 Putri: Menang Comeback, Gresik Petrokimia Tundukkan Jakarta Pertamina Fastron 3-2

TRIBUNNEWS.COM - Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia (GPP) berhasil meraih kemenangan perdana di Proliga 2023 seusai mengalahkan Jakarta Pertamina Fastron (JPF) dengan kedudukan 3-2, Sabtu (7/1/12023).

Hasil akhir Proliga 2023 antara Gresik Petrokimia vs Jakarta Pertamina Fastron terhaias lewat skor 22-25, 25-17, 19-25, 25-17 dan 16-14.

Hasil ini membuat Gresik Petrokimia meraih hasil positif pertama di voli Proliga 2023. Sebelumnya Hany Budiarti dkk menelan kekalahan atas Bandung BJB Tandamata 3-2.

Runner-up Proliga 2023 ini mengukir comeback kemenangan lantaran sempat tertinggal dua kali di set pertama dan ketiga.

Akan tetapi mentalitas pemenang yang diperlihatkan Hany Budiarti dan kolega membuat mereka berhasil mengatasi tekanan dari JPF.

Hasil dan Jadwal Proliga 2023 Hari Ini

Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta BIN (Putri) (23-25, 21-25, 25-20 dan 29-31).

Kudus Sukun Badak vs Surabaya BIN Samator (Putra) (19-25, 25-18, 16-25 dan 22-25)

Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Jakarta Pertamina Fastron (Putri) (22-25, 25-17, 19-25, 25-17 dan 16-14

18.30 WIB: Jakarta STIN BIN vs Jakarta BNI 46 (Putra)

Jalan Pertandingan

Jakarta Pertamina Fastron yang membidik kemenangan beruntun tampil trengginas di set pertama.

Meski mendapatkan perlawanan alot dari Yolana Betha Pangestika cs, namun JPF sukses menutup set pertama dengan kemenangan, 22-25.

Gresik Petrokimia yang berupaya untuk meraih kemenangan di Proliga 2023 bangkit di babak kedua.

Pertandingan Proliga 2023 antara Gresik Petrokimia (kuning) melawan Bandung BJB Tandamata (biru langit) yang berlangsung di GOR Sabilulungan Jalak Harupat, Jawa Barat, Kamis (5/1/2023). Bandung BJB Tandamata memetik kemenangan dengan skor 3-1. (Tangkapan layar Vidio.com)

Juara tiga Livoli 2022 ini berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah menyudahi set kedua di angka 25-17.

JPF kembali berbalik unggul di set ketiga dengan skor 19-25. Namun lagi-lagi Gresik Petrokimia dengan perjuangan gigih sukses menyamakan level menjadi 2-2.

Digawangi Hany Budiarti, GPP sukses meraih kemenangan 25-17.