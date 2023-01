Proliga 2023 - Pelatih Kudus Sukun Badak Akui Aji Maulana Cs Kalah Mental dari Surabaya BIN Samator

TRIBUNNEWS.COM - Pelatih Kudus Sukun Badak, Ibarsjah Djanu, mengakui faktor mental menjadi penyebab utama kekalahan anak asuhnya saat bersua Surabaya BIN Samator (SBS) di Proliga 2023, Sabtu (7/1/2023).

GOR Sabilulungan Jalak Harupat, Jawa Barat menjadi saksi bisu kemenangan Surabaya BIN Samator atas Kudus Sukun Badak dengan skor 3-1 (19-25, 25-18, 16-25 dan 22-25).

Hasil ini semakin menenggelamkan Kudus Sukun Badak di dasar klasemen Proliga 2023 putra.

Pasalnya, dari dua laga yang sudah dilakoni, klub voli asal Jawa Tengah ini selalu menelan kekalahan.

Aji Maulana dan kolega juga menelan kekalahan 3-1 saat menghadapi Jakarta STIN BIN.

Ada sejumlah catatan yang dikantongi Ibarsjah Djanu usai pertandingan. Satu di antaranya masalah receive alias passing pertama.

"Pada pertandingan ini, kami tentunya akan melakukan evaluasi, terutama pada passing bolanya yang sangat kurang. Hal itu mengakibatkan tim kami tidak mendukung dari segi serangan maupun yang lainnya," ujar coach Ibarsjah, dikutip dari Tribun Jabar.

Belum lagi faktor mental juga berbicara. Samator merupakan tim putra dengan jumlah trofi juara Proliga terbanyak, yakni 7 kali.

"Ditambahan lagi, lawan tadi sangat luar biasa. Mereka merupakan juara bertahan dan selalu berada di posisi juara. Jadi hal itu berpengaruh pada mental tim," ujar sambung pelatih Kudus Sukun Badak tersebut.

SBS memang mengalami perombakan yang cukup signifikan setelah "pecah kongsi" dengan Surabaya Bhayangkara Samator.

SBS kini ditinggal Rendy Tamamilang, Nizar Zulfikar hingga Yuda Mardiansyah.

Namun klub Jawa Timur ini masih memiliki bomber andalan pada diri Rivan Nurmulki dan Agil Angga.

Statusnya sebagai 'Raja" Proliga membuat SBS memiliki mental solid dalam menghadapi situasi tertekan.

Di sisi lain, coach Ibar juga mengeluhkan soal keputusan wasit yang diklaim kontroversi. Pasalnya ada beberapa yang endingnya merugikan Bastian Tamtomo dkk.

"Saya sangat menyayangkan keputusan wasit di poin krusial 21-22 di set terakhir. Menurut kami itu bola tidak masuk, tapi mau bagaimana lagi sudah keputusannya seperti itu," tegasnya.

Hari ini, Sabtu (7/1/2023) menggelar empat pertandingan Proliga 2023. Setelah duel Kudus Sukun Badak menghadapi SBS, tersaji pertandingan sektor putri mempertemukan runner-up Proliga 2022, Gresik Petrokimia melawan tim BUMN, Jakarta Pertamina Fastron.

Hasil dan Jadwal Proliga 2023 Hari Ini

Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta BIN (Putri) (23-25, 21-25, 25-20 dan 29-31).

Kudus Sukun Badak vs Surabaya BIN Samator (Putra) (19-25, 25-18, 16-25 dan 22-25)

Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Jakarta Pertamina Fastron (Putri)

18.30 WIB: Jakarta STIN BIN vs Jakarta BNI 46 (Putra)

