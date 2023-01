Jadwal Proliga 2023 Kamis 12 Januari: Duel Tim Terluka, Jakarta BNI 46 vs Jakarta Pertamina Pertamax

TRIBUNNEWS.COM - Proliga 2023 kembali menggelar pertandingan setelah merampungkan seri Bandung.

Jadwal Proliga 2023 pekan kedua akan menyuguhkan laga di GOR Satria, Purwokerto mulai Kamis (12/1) hingga Minggu (15/1), live Moji TV dan platform live streaming Vidio.

Salah satu pertandingan yang menarik ialah duel tim terluka yang mempertemukan Jakarta BNI 46 vs Jakarta Pertamina Pertamax.

Dua tim asal Ibu Kota ini belum meraih kemenangan sama sekali di Proliga 2023. Tercatat selama mengarungi seri Bandung, Sigit Ardian dkk dan Minic cs selalu menelan pil pahit.

Baca juga: Proliga 2023: Aplaus untuk Gendis, Baru 15 Tahun Tapi Sudah Tampil di Kompetisi Elite Voli Nasional

Jadwal Proliga 2023 Purwokerto (GOR Satria, Purwokerto)

Pekan II Putaran Pertama

Kamis, 12 Januari

12.00 WIB: Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Elektrik PLN (Putri)

14.00 WIB: Kudus Sukun Badak vs Jakarta LavAni Allo Bank (Putra)

16.00 WIB: Jakarta Pertamina Fastron vs Bandung BJB Tandamata (Putri)

18.30 WIB: Jakarta BNI 46 vs Jakarta Pertamina Pertamax (Putra)

Jumat, 13 Januari

14.00 WIB: Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Jakarta BIN (Putri)

16.00 WIB: Jakarta STIN BIN vs Palembang Bank Sumsel Babel (Putra)

18.30 WIB: Kudus Sukun Badak vs Jakarta BNI 46 (Putra)

Sabtu, 14 Januari

14.00 WIB: Surabaya BIN Samator vs Jakarta Bhayangkara Presisi (Putra)

16.00 WIB: Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta Pertamina Fastron (Putri)

18.30 WIB: Jakarta STIN BIN vs Jakarta Pertamina Pertamax (Putra)

Minggu, 15 Januari

12.00 WIB: Surabaya BIN Samator vs Jakarta LavAni Allo Bank (Putra)

14.00 WIB: Kudus Sukun Badak vs Jakarta Bhayangkara Presisi (Putra)

16.00 WIB: Jakarta Popsivo Polwan vs Gresik Petrokomia Pupuk Indonesia (Putri)

18.30 WIB: Palembang Bank Sumsel Babel vs Jakarta Pertamina Pertamax (Putri)