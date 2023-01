Update Hasil Proliga 2023: Gilas Kudus Sukun Badak 3-0, Jakarta LavAni Kokoh di Puncak Klasemen

TRIBUNNEWS.COM - Jakarta LavAni Allo Bank sukses mempertahankan posisinya di puncak klasemen Proliga 2023 putra setelah mengalahkan Kudus Sukun Badak 3-0, Kamis (12/1/2023).

Hasil pertandingan Proliga 2023 antara Kudus Sukun Badak vs Jakarta LavAni Allo Bank di GOR Satria, Purwokerto berakhir dengan skor 21-25, 15-25, dan 20-25

Tambahan tiga angka membuat Fahry Septian Putratama cs duduk di peringkat pertama klasemen. Mereka mengemas 11 poin hasil dari empat pertandingan.

Sedangkan untuk Kudus Sukun Badak, kekalahan ini membuat Aji Maulana dan kolega meneruskan tren negatif.

Terhitung sejak Seri Bandung, klub asal Jawa Tengah ini sudah memainkan tiga laga. Namun semuanya berujung kekalahan.

Hasil dan Jadwal Proliga 2023 Hari Ini

Kamis (12/1/2023)

Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Elektrik PLN (Putri) (19-25, 25-22, 25-23, 19-25, dan 15-11)

Kudus Sukun Badak vs Jakarta LavAni Allo Bank (Putra) (21-25, 15-25, dan 20-25)

16.00 WIB: Jakarta Pertamina Fastron vs Bandung BJB Tandamata (Putri)

18.30 WIB: Jakarta BNI 46 vs Jakarta Pertamina Pertamax (Putra)

Jalan Pertandingan

Jakarta LavAni Allo Bank yang menyandang status sebagai juara bertahan tampil ciamik sejak set awal.

Menurunkan All Round andalan, Fahry Septian, klub milik Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ini tak kesulitan untuk mengalahkan Kudus Sukun Badak.

LavAni menang dengan skor 21-25.

Jakarta STIN BIN menang atas Kudus Sukun Badak 3-1 dalam Proliga 2023 di Gor Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Kamis (5/1/2023). (Istimewa)

Pada set kedua, Aji Maulana dkk mencoba untuk menyamakan kedudukan.

Alih-alih menyamakan kedudukan, Kudus Sukun Badak justru dibuat merana. Mereka harus mengakui keunggulan LavAni dengan skor mutlak 15-25.