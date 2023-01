Jadwal Siaran Langsung India Open 2023: Perang Saudara Tersaji di Babak 32 Besar, Tayang di iNews TV

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal siaran langsung gelaran India Open 2023 yang akan berlgulir mulai besok hari Selasa (17/1/2023) hingga Minggu (22/1/2023).

Berlangsung di KD Jadhav Indoor Hall, New Delhi, sebanyak 13 wakil Indonesia bakal unjuk gigi di Negeri Bollywood.

Perang saudara di sektor ganda putra akan mewarnai babak 32 besar dan dapat disaksikan melalui tayangan iNews TV, gratis.

Derbi Merah-Putih itu akan mempertemukan antara Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin.

Kolase dua pasangan ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin yang akan berhadapan dengan seniornya, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo di ajang Denmark Open 2022, Jumat (21/10/2022). (Instagram @badminton.ina Verified)

Jadwal Siaran Langsung India Open 2023:

Selasa (17/1/2023)

Babak 32 Besar: 10.30 WIB

Rabu (18/1/2023)

Babak 32 Besar: 10.30 WIB

Kamis (19/1/2023)

Babak 16 Besar: 10.30 WIB

Jumat (20/1/2023)

Perempat Final: 10.30 WIB

Sabtu (21/1/2023)

Semifinal: 13.30 WIB

Minggu (22/1/2023)

Final: 13.30 WIB

Hasil Drawing India Open 2023:

Tunggal Putra

- Chico Aura Dwi Wardoyo (Indonesia) vs Shi Yuqi (China)

- Jonatan Christie (Indonesia) vs Brian Yang (Kanada)

- Anthony Sinisuka Ginting (Indonesia) vs Lu Guang Zu (China)

- Shesar Hiren Rhustavito (Indonesia) vs Lee Zii Jia (Malaysia)