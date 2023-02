Rekap Hasil Klasemen Proliga 2023 Seri Gresik - Samator Menang Comeback, STIN BIN Urutan Pertama

TRIBUNNEWS.COM - Rekap hasil dan klasemen Proliga 2023 seri Gresik yang merampungkan seluruh pertandingan, Minggu (5/2/2023) malam WIB di GOR Tri Dharma.

Proliga 2023 seri Gresik ditutup oleh kemenangan comeback yang diraih Surabaya BIN Samator atas Palembang Bank Sumsel Babel dengan skor 3-1 (25-22, 17-25, 17-25, dan 21-25).

Tambahan poin penuh membuat Rivan Nurmulki cs tetap berada di urutan empat klasemen Proliga 2023 sektor putra.

Tim asuhan Ryan Masajedi ini membukukan 16 poin. Sedangkan urutan pertama dihuni oleh Jakarta STIN BIN yang mengantongi 24 angka.

Adapun sektor putri, Jakarta Pertamina Fastron belum tergoyahkan dari singgasana klasemen. Klub voli milik BUMN kini mengemas 18 poin.

Langkah mereka melaju ke babak final four terjegal setelah 'hanya' mampu mengalahkan Gresik Petrokimia 3-2. Skenario awal, Jakarta Pertamina Fastron otomatis melaju ke empat besar dengan syarat menang 3-0 dari Hany Budiarti dan kolega.

Rekap Hasil Proliga 2023 Gresik

Minggu, 5 Februari

Kudus Sukun Badak vs Jakarta BNI 46 (putra) (29-31, 22-25, 11-25).

Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta STIN BIN (putra) (25-27, 26-28, 25-23, 25-18, 11-15).

Jakarta Pertamina Fastron vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia (putri) (25-23, 18-25, 23-25, 25-18 dan 15-12)

Palembang Bank SumselBabel vs Surabaya BIN Samator (putra) (25-22, 17-25, 17-25, dan 21-25)

Sabtu, 4 Februari

Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Pertamina Fastron (putri) (20-25, 25-23, 20-25 22-25)

Jakarta Lavani Allo Bank vs Kudus Sukun Badak (putra) (25-18, 25-17-25-15)

Bandung BJB Tandamata vs Gresik Petrokimia (putri) (27-25, 25-15, 21-25, 25-11)

Palembang Bank SumselBabel vs Jakarta STIN BIN (putra) (15-25. 16-25, 21-25).

Jumat, 3 Februari

Bandung BJB Tandamata vs Jakarta BIN (putri) (17-25, 20-25, 22-25)

Jakarta BNI 46 vs Surabaya BIN Samator (putra) (23-25, 21-25 23-25)

Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta Bhayangkara Presisi (putra) (25-19, 17-25, 20-25 23-25)

Kamis, 2 Februari