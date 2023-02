Hasil Proliga 2023 Putri - Gresik Petrokimia Jegal Langkah Jakarta BIN Lolos ke Final Four

TRIBUNNEWS.COM - Hasil Proliga 2023 putri, Gresik Petrokimia mengukir kemenangan comeback atas Jakarta BIN, Kamis (9/2/2023)

Berlangsung di GOR Ken Arok, Malang, duel Jakarta BIN vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia berakhir dengan skor 2-3 (25-23, 21-25, 25-20, 17-25, dan 9-15).

Hasil ini membuat langkah Jakarta BIN mengamankan tiket final four Proliga 2023 tertunda. Secara skenario, Tisya Amallya dkk wajib meraih kemenangan mutlak 3-0 atau 3-1 untuk lolos ke babak empat besar.

Sebaliknya, kemenangan ini membuat Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia menjaga asa melenggang ke babak final four.

Jakarta BIN mengoleksi poin 13 dari 8 pertandingan yang dilakoni. Mereka masih duduk di peringkat tiga klasemen Proliga 2023 sektor putri.

Meski berjarak tiga poin dari Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia yang duduk di peringkat empat, namun posisi Jakarta BIN belum sepenuhnya aman.

Pasalnya, Jakarta Popsivo Polwan yang mangumpulkan empat poin masih memiliki empat laga sisa. Artinya, Arsella Nauri dkk bakal mengemas poin maksimal 16 angka.

Sedangkan Gresik Petrokimia menyisakan dua laga, maksimal membukukan 15 poin.

Sejumlah kemungkinan masih bisa terjadi, termasuk terlemparnya Jakarta BIN dari empat besar di klasemen akhir Proliga 2023 putaran kedua.

Hasil dan Jadwal Proliga 2023 Hari Ini

Kamis, 9 Februari 2023

Jakarta BIN vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia (putri) (25-23, 21-25, 25-20, 17-25, dan 9-15)

14.00 WIB: Jakarta Lavani Allo Bank vs Surabaya BIN Samator (putra)

16.00 WIB: Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta Popsivo Polwan (putri)

18.30 WIB: Jakarta STIN BIN vs Jakarta BNI 46 (putra)

Momen pemain Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia berlaga di Proliga 2023. (Instagram @petrovoli_)

Klasemen Proliga 2023 Putri

1. Jakarta Pertamina Fastron : 18 poin (tanding 7 kali)