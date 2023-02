Hasil Proliga 2023 Hari Ini - Bhayangkara Presisi ke Final Four setelah Gilas Palembang BSB 3-0

TRIBUNNEWS.COM - Hasil Proliga 2023 diwarnai kemenangan mutlak Jakarta Bhayangkara Presisi atas Palembang Bank Sumsel Babel (BSB), hari ini, Jumat (10/2/2023).

Berlangsung di GOR Ken Arok, Malang, Jakarta Bhayangkara Presisi mengakhiri perlawanan Palembang Bank Sumsel Babel lewat skor 3-0 (23-25, 18-25, dan 20-25).

Hasil ini menempatkan Jakarta Bhayangkara Presisi di posisi kedua klasemen Proliga 2023 putra. Mereka mengemas 26 poin.

Skuad Jakarta Bhayangkara Presisi yang mampu beri pil pahit LavAni di Proliga 2023 (Instagram bhayangkaravoli__)

Koleksi angka tersebut membuat Rendy Tamamilang dkk otomatis melaju ke babak final four, menemani Jakarta STIN BIN dan Jakarta LavAni.

Sedangkan bagi Palembang Bank Sumsel Babel, kekalahan ini membuat mereka tak lolos ke final four.

Klub bumi Sriwijaya ini mengoleksi enam poin dari 11 pertandingan.

Sandy Akbar dan kolega telah melakoni 11 laga dari 14 yang dijadwalkan. Praktis, sekalipun menyapu bersih tiga laga sisa, Palembang Bank Sumsel Babel meraup angka maksimal 15.

Mereka tak bisa menyamai koleksi poin Surabaya BIN Samator (16) yang duduk di peringkat keempat. Terlebih tim voli asal Jawa Timur ini masih menyisakan dua laga yang belum dilakoni.

Palembang Bank Sumsel Babel mengikuti jejak Kudus Sukun Badak yang harus angkat koper dari kompetisi elite Voli Nasional Proliga 2023.

Praktis, dua tim yang masih berpeluang menggeser Rivan Nurmulki dkk dari peringkat keempat ialah Jakarta BNI 46 dan Jakarta Pertamina Pertamax.

Hasil dan Jadwal Proliga 2023 Hari Ini

Jumat, 10 Februari

Bandung BJB Tandamata vs Jakarta Pertamina Fastron (putri) (20-25, 23-25, 31-29, dan 23-25)

Palembang Bank SumselBabel vs Jakarta Bhayangkara Presisi (putra) (23-25, 18-25, dan 20-25)

18.30 WIB: Jakarta Lavani Allo Bank vs Jakarta STIN BIN (putra) (

Klasemen Proliga 2023