Hasil Proliga 2023 - Libas Jakarta BNI 46, Pertamina Pertamax Finis di Peringkat 6 Klasemen

TRIBUNNEWS.COM - Hasil Proliga 2023 putra, Jakarta Pertamina Pertamax mengakhiri babak reguler pada putaran kedua di peringkat enam klasemen.

Kepastian tersebut diperoleh setelah Jakarta Pertamina Pertamax mengalahkan Jakarta BNI 46 dengan skor 3-1 (25-20, 23-25, 25-22 dan 25-23) di GOR UNY, Minggu (19/2/2023).

Hasil ini menempatkan Pertamina Pertamax mengakhiri petualangan di Proliga 2023 duduk di posisi enam klasemen. Mereka mengumpulkan 13 poin.

Perolehan poinnya tak mungkin disalip oleh tim yang berada di bawahnya seperti, Palembang Bank Sumsel Babel (8), dan Kudus Sukun Badak (3).

Sedangkan Jakarta BNI 46 finis di peringkat lima klasemen sektor putra bermodal 17 angka.

Sebagai catatan saja, keempat tim tersebut dipastikan tak lolos ke putaran final four Proliga 2023.

Proliga 2023 Yogyakarta merupakan seri terakhir babak reguler sebelum nantinya pertandingan empat besar akan berlanjut di Gresik.

Hasil dan Jadwal Proliga 2023 Hari Ini

Minggu, 19 Februari

Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta BNI 46 (Putra) (3-1) (25-20, 23-25, 25-22 dan

14.00 WIB: Palembang Bank Sumsel Babel vs Kudus Sukun Badak (Putra)

16.00 WIB: Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta Pertamina Fastron (Putri)

18.30 WIB: Jakarta STIN BIN vs Jakarta Bhayangkara Presisi (Putra)

Selebrasi para pemain Jakarta BNI 46 setelah mencetak poin dalam laga antara Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta BNI 46 di ajang Proliga 2023 seri Yogyakarta, Minggu (19/2/2023). (Tribunnews/Niken Thalia)

Jalan Pertandingan

Meski kedua tim dipastikan tak lolos ke final four, namun permainan Jakarta Pertamina Pertamax dan Jakarta BNI 46 tetap agresif.

Jual beli serangan diperlihatkan oleh dua tim voli milik BUMN ini.

Pertamina Pertamax menurunkan kekuatan tempur terbaiknya. Skuad asuhan Putut Marhaento ini menurunkan Aleksandar Minic dan Yoendri Alvares.