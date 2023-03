Jadwal Proliga 2023 Solo Sabtu 11 Maret: Adu Sengit Jakarta BIN vs Gresik Petrokimia

Tribunnews/Ali

Para pemain Jakarta BIN saat melakukan selebrasi usai mendapatkan poin kontra Bandung BJB Tandamata pada babak final four Proliga 2023 di GOR Jatidiri Semarang, Sabtu (4/3/2023). Laga lanjutan Final Four Proliga 2023 seri Solo berlangsung, Jakarta BIN vs Gresik Petrokimia dan Bhayangkara Presisi vs BIN Samator