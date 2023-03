Link Live Streaming All England 2023 Hari Kedua Sore Ini Pukul 17.00 WIB: Ada 10 Wakil Indonesia

Inilah hasil drawing All England 2023, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dan Praveen Jordan/Melati Daeva bakal melakoni perang saudara.

TRIBUNNEWS.COM - All England 2023 memasuki hari kedua, Rabu (15/3/2023).

Pada hari ini, All England 2023 masih menampilkan laga-laga babak pertama alias 32 besar.

Ada 10 wakil Indonesia yang baru akan memulai perjuangan mereka hari ini, termasuk Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

Ahsan/Hendra berstatus unggulan ketiga All England 2023.

Pada babak pertama, Ahsan/Hendra bakal menghadapi junior mereka Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan.

Ini akan menjadi pertemuan keempat antara Ahsan/Hendra dan Pramudya/Yeremia.

Untuk saat ini, Ahsan/Hendra masih dominan atas Pramudya/Yeremia karena selalu menang dalam tiga pertarungan sebelumnya.

Selain di sektor ganda putra, duel Merah Putih juga tercipta di nomor ganda campuran.

Dua pasangan profesional asal klub PB Djarum, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja dan Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti, bertemu lebih dini.

Dengan adanya Ahsan/Hendra vs Pramudya/Yeremia dan Dejan/Gloria vs Praveen/Melati, Indonesia meloloskan sedikitnya dua wakil ke babak 16 besar All England 2023 hari ini.

Sementara itu, di sektor lain, tunggal putra Jonatan Christie dipertemukan dengan Weng Hong Yang (China).

Ini menjadi kesempatan bagus bagi Jonatan untuk membalas kekalahan dari Weng Hong Yang di Korea Open tahun lalu.

Sementara itu, Chico Aura Dwi Wardoyo akan bertanding melawan tunggal putra Malaysia Liew Daren.