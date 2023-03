Daftar Juara All England Ganda Putra dalam All Indonesia Final, Fajar/Rian Jadi yang ke-11

Website PBSI

Ekspresi Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto ganda putra nomor 1 dunia setelah memastikan kemenangan di babak perdana All England 2023 dari Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae (Korea), Rabu (15/3/2023). Daftar juara All England di sektor ganda putra yang menghasilkan all Indonesia Final dari yang terbaru Fajar/Rian pada Minggu (19/3/2023) malam.