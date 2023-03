Ada Reuni saat 3 Srikandi Voli Indonesia Jalani Seleksi di V-League: Wilda Jumpa Teman Lama

TRIBUNNEWS.COM - Tiga pevoli putri Indonesia memiliki peluang untuk berkarier di kompetisi tertinggi bola voli Korea Selatan (V-League).

Ketiga srikandi voli Indonesia yang mendapatkan panggilan untuk menjalani try out atau seleksi untuk bisa berlaga di V-League meliputi Megawati Hangestri, Mediol Yoku dan Wilda Siti Nurfadhilah Sugandi.

Federasi Bola Voli Korea Selatan (KOVO) menetapkan kuota satu pemain asing dan satu pemain Asia di setiap klub yang akan berkompetisi pada musim 2023/2024.

Pemilihan pemain Asia akan dilakukan proses melalui try out atau uji coba.

Indonesia diberikan slot 10 atlet, dengan ketentuan tujuh putra dan sisanya dari sektor putri.

Dari sektor putra adalah Rivan Nurmulki, Farhan Halim, Doni Haryono, Agil Angga Anggara, Dimas Saputra, Fahri Septian, dan Rendy Tamamilang,

Nantinya para pemain harus kembali mendaftar untuk memastikan partisipasinya sebelum terlibat dalam uji coba untuk menunjukkan kualitas mereka.

Try out direncanakan akan digelar pada 25 hingga 27 April bagi pevoli putra di Jeju Halla Gymnasium, sedangkan try out pevoli putri pada 21 April.

Sorotan tertuju kepada sektor putri di mana nama Wilda Siti Nurfadhilah Sugandi menjadi atensi.

Dia akan bersua teman lamanya asal Thailand yang juga terdaftar dalam kuota untuk berlaga di V-League.

Yap, teman Wilda yang dimaksud tak lain adalah Pornpun Guedpard.

Dia dua kali membela klub Proliga, yakni Jakarta PGN Popsivo Polwan pada musim 2018 dan 2022.

Pornpun Guedpard berada satu tim dengan Wilda pada Proliga 2018. Saat itu tim yang dibela masih bernama Jakarta Mandiri Popsivo Polwan.

Baik Pornpun Guedpard dan Wilda Nurfadhilah saling bah-membahu membawa tim voli milik korps Polri ini akhirnya menjadi juara dari sektor putri.