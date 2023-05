Isu Kekasih Baru Marc Marquez, Berawal dari Unggahan Cincin di Jari Manis via IG

Kolase via Instagram @gemmpinto dan @marcmarquez93

TRIBUNNEWS.COM - Isu kekasih baru Marc Marquez menjadi salah satu bahasan hangat di kalangan pecinta ajang balap MotoGP 2023 kini.

Di sela libur balapan MotoGP 2023, Marc Marquez membuat heboh lewat unggahan di instastory media sosial pribadinya, Jumat (19/5/2023).

Dalam unggahan tersebut, Marc Marquez memperlihatkan foto kedua tangan di mana salah satunya mengenakan cincin di jari manis.

Sontak unggahan pembalap andalan Repsol Honda ini menarik atensi karena selama ini Marc Marquez jauh dari kabar soal percintaan.

Terakhir kali pembalap berjuluk The Baby Alien ini menjalin kisah asmara ialah tahun 2022 dengan Lucia Rivera Romero sebelum akhirnya kandas di tengah jalan.

Berbagai reaksi muncul di media sosial, khususnya Twitter dan Instagram. Tak sedikit unggahan Marc Marquez tersebut dilabeli sebagai hari patah hati sedunia.

GP Mania kemudian bertanya-tanya siapa wanita yang beruntung berhasil meluluhkan pria pemilik delapan gelar juara dunia tersebut.

Sejumlah media Spanyol menyebut satu nama yakni Gemma Pinto, wanita yang kini tengah menjalin hubungan asmara dengan Marc Marquez.

Unggahan foto dalam instatory Marc Marquez dan cincin yang digunakan Gemma Pinto menguatkan isu bahwa keduanya tengah menjalin hubungan asmara. (Kolase foto via Instagram @gemmpinto dan @marcmarquez93)

Teori cocoklogi antara unggahan dari Marc Marquez dan momen postingan terakhir yang diberikan oleh Gemma Pinto terbilang selaras.

Wanita yang bekerja di Kream tersebut belum lama merayakan hari ulang tahunnya yang ke-26.

Dalam unggaha terakhirnya sejumlah foto diposting oleh Gemma Pinto. Dan dalam salah satu unggahannya terlihat adanya cincin di jari manisnya, sama dengan apa yang ada dalam instastory Marc Marquez.

Kode Gemma Pinto tengah menjalin kisah asmara dengan kakak Alex Marquez ini menguat setelah Instagramnya juga difollow oleh sesama pembalap MotoGP 2023, yakni Jorge Martin.

Selain itu, kode soal hubungan asmara Marc Marquez dengan Gemma Pinto juga disampaikan oleh Aleix Espargaro.

Dalam podcast MotoGP berjuluk "Last on the Brakes", Sabtu (13/5/2023), Aleix Espargaro mengatakan dalam summer break MotoGP 2023 nanti, atau pada bulan Juli mendatang, ada pembalap yang akan melakoni sesi tunangan.