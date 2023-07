Komentar Pelatih KGC soal Kedatangan Megawati, Sudah Dipantau Sejak SEA Games 2023 Kamboja

TRIBUNNEWS.COM - Ko Hee-Jin selaku pelatih Daejeon KGC mengaku telah memantai Megawati Hangestri pertiwi sejak bertanding di SEA Games 2023 Kamboja.

Dipantau oleh nakhoda dari KGC, Ko Hee-Jin menerangkan performa apik dari Megawati menyita perhatiannya.

Spike keras dan pembawaannya yang ceria cocok untuk bermain di Korea dan diharapkan akan membawa tim jadi lebih baik.

"Bulan Mei lalu di Kamboja aku lihat sendiri permainannya, aku pikir dia cocok bermain di Korea," buka Ko Hee-Jin, dilansir STN Sport.

"Serangan kerasnya & imagenya yang ceria akan membawa tim lebih baik," sambungnya menjelaskan.

Baca juga: KGC Sambut Megawati dengan Manis, Dapat Bunga dan Siap Pamer Skill di Liga Korea

Opposite Jakarta Pertamina Fastron, Megawati Hangestri Pertiwi saat melakukan smash ke arah pertahanan Bandung BJB Tandamata pada pertandingan Final Four Proliga 2023 di Gor Sritex Arena Solo, Minggu (12/3/2023). (TRIBUNMEWS/Hafidh)

Kehadiran Megawati di Korea disambut baik oleh staff KGC di Bandara Incheon, Korea.

Pevoli yang akrab dipanggil dengan julukan Megatron itu menegaskan bakal pamer skill di Liga Voli Korea.

Terlebih dengan penghargaannya yang pernah ia dapat seperti Best Server di Proliga 2022 dan Best Opposte di AVC Challenger Cup 2023 for women beberapa waktu lalu.

Eks pemain Jakarta Pertamina Fastron ini yakin bisa kembali menunjukkan skillnya nanti bersama KGC.

"Tentunya sangat senang bisa bergabung dengan KGC di Korea, semoga bisa melakukan yang terbaik," tutur Megawati dikutip dari Instagram KGC.

Tak berhenti di situ saja, dia menerangkan soal tekadnya jelang menggawangi KGC di Liga Korea.

"Saya akan memperlihatkan yang terbaik yang saya punya dalam diri saya," terang Megawati menambahkan.

Terkait soal penghargaan individu yang pernah dia terima di Proliga 2022.

Di mana kala itu Megawati menyabet gelar sebagai Best Server.