Hasil Drawing China Open 2023: Duel Chico vs Viktor Axelsen hingga The Daddies jumpa Kang/Seo

TRIBUNNEWS.COM - Hasil drawing China Open 2023 yang masuk dalam agenda kualifikasi Olimpiade Paris 2024 resmi dirilis oleh BWF, Selasa (15/8/2023).

Duel seru langsung tersaji sejak babak pertama dalam gelaran BWF World Tour super 1000 tersebut di sektor tunggal putra mempertemukan Chico Aura Dwi Wardoyo dan Viktor Axelsen (Denmark).

Dari kubu ganda putra juga akan ada pertarungan sengit yang mempertemukan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan alias The Daddies dengan Kang Min-hyuk/Seo Seung-jae (Korea).

Mengingat ini adalah turnamen dengan level 1 di grade 2, otomati para atlet elite dunia akan mengikutinya di Negeri Tirai Bambu.

Baca juga: Jadwal BWF World Championships 2023: Upaya Indonesia Raih Medali di Kampung Halaman Viktor Axelsen

Kang Min-hyuk dan Seo Seung-jae (kiri) dari Korea Selatan bermain melawan Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi dari Jepang selama pertandingan ganda putra mereka di turnamen bulu tangkis Singapura Terbuka di Singapura pada 7 Juni 2023. (Roslan RAHMAN/AFP)

Terlebih poin yang ditawarkan cukup banyak sehingga akan menguntungkan untuk mendongkrak di ranking Race to Paris 2024.

Khususnya wakil-wakil Indonesia yang telah masuk zona hijau diharapkan bisa melaju jauh demi bisa mengamankan posisiya.

Adalah Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, Anthony Sinisuka Ginting, hingga Gregoria Mariska Tunjung.

Namun tak menutup kemungkinan untuk kontestan lain seperti Jonatan Christie hingga dari ganda campuran dan ganda putri untuk bersaing.

Apalagi taring dari Apriyani Rahayu/Siti Fadia belum kembali terlihat dalam mengarungi kompetisi 2023 ini.

Menarik dikawal perjuangan Merah-Putih di China Open 2023 yang dimulai pada 5-10 September mendatang.

Hasil Drawing China Open 2023

Tunggal Putra

Chico Aura Dwi Wardoyo vs Viktor Axelsen (Denmark)

Jonatan Christie vs Weng Hong Yang (China)

Anthony Sinisuka Ginting vs Kanta Tsuneyama (Jepang)

Tunggal Putri