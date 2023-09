Hernanda Zulfi Ungkap Kondisi Timnas Voli Indonesia Jelang Asian Games 2023, No Rivan No Problem

Hernanda Zulfi (kiri) dan Rivan Nurmulki (kanan) saat memamerkan keping medali emas yang diraih pada SEA Games 2021 Vietnam. Hernanda Zulfi beberkan soal kondisi Timnas voli putra Indonesia jelang Asian Games 2023, no Rivan no problem.

TRIBUNNEWS.COM - Hernanda Zulfi beberkan soal kondisi Timnas voli putra Indonesia jelang Asian Games 2023.

Hernanda yang mengemban tugas sebagai kapten Timnas voli putra Indonesia tersebut mengaku bahwa saat ini timnya sudah siap menatap Asian Games 2023 tanpa adanya Rivan Nurmulki.

Ya, tak masuknya Rivan dalam daftar pemain Timnas voli putra Indonesia di Asian Games 2023 memang sempat menjadi topik hangat yang diperbincangkan.

Namun, Hernanda memastikan bahwa ia dan pemain Timnas voli putra Indonesia lainnya tak terpengaruh dengan problematika yang ada.

Profil Hernanda Zulfi, pemain Timnas voli putra Indonesia di ajang SEA Games 2023 yang sedang naik daun. Hernanda Zulfi beberkan soal kondisi Timnas voli putra Indonesia jelang Asian Games 2023, no Rivan no problem.(Instagram resmi @hernandazulfi13)

Dikutip dari BolaSport, Hernanda membeberkan jika saat ini ia dan teman-temannya menatap penuh Asian Games 2023.

Terlebih lagi, Jeff Jiang Jie selaku sang pelatih juga berpesan agar tak terpengaruh dengan berita di luar lapangan yang tengah ramai diperbincangkan.

"Kondisi tim setelah masalah tersebut (Rivan) kami memang sudah berkomitmen semua dan sudah diperintahkan oleh pelatih kepala (Jeff Jiang Jie) untuk tetap fokus," kata Hernanda.

"Kami fokus sebagai atlet. Kami latihan, tidak usah memikirkan apa yang terjadi di luar. Jadi ya tetap fokus dan konsentrasi. Pada saat latihan tidak usah berpikir bagaimana netizen, dan lain- lain komentarnya."

"Alhamdulillah teman-teman semua bisa fokus dan tidak terlalu terpengaruh dengan hal itu," tambahnya.

Awalnya, Hernanda sempat mengaku kaget saat Rivan tak memperkuat Timnas voli putra Indonesia di AVC Championship 2023.

Dan ketika Rivan kembali absen di Asian Games 2023, Hernanda lantas tak ingin berlarut-larut memikirkannya.

"Mengejutkan pasti iya, buat kami pemain. Tetapi, kami tidak bisa berlarut- larut disitu mengingat waktu persiapan juga sangat pendek dan juga rasa timbul percaya diri kita itu lebih."

"Alasannya, pengganti Rivan si Agil ini kemarin bermain baik. Nah, jadi pemain sendiri tidak terlalu terpikirkan begitu (tidak ada Rivan). Paling hanya kaget biasa."

"Mengejutkan sedikit saja 'oh ternyata dia tidak ikut'. Dengan keputusan dia seperti itu, tetapi kemarin penggantinya bermain maksimal. Jadi, teman-teman ini kaya ya sudah keep going, lanjut," kata pemain berusia 26 tahun itu.