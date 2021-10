Bodo/Glimt Cukur AS Roma 6-1, Jose Mourinho Pasrah, Pellegrini Minta Maaf

Alberto PIZZOLI / AFP

Pelatih Roma Portugal Jose Mourinho bereaksi selama pertandingan sepak bola Serie A Italia AS Salernitana vs AS Roma pada 29 Agustus 2021 di stadion Arechi di Salerno. AS Roma menelan kekalahan memalukan atas klub Norwegia, Bodo/Glimt di kancah Europa Conference League dengan skor 6-1.