Hasil Arema FC Vs PSIS Semarang, Gol Taisei Marukawa Dibalas Ilham Udin dalam 4 Menit, Skor 1-1

Tangkapan layar laman resmi Vidio.com

Live Indosiar, pertandingan Arema FC vs PSIS Semarang pada pekan kedua BRI Liga 1 2022 akan berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Malang, Jawa Timur, Sabtu (30/7/2022). Kick-off laga pukul 18.15 WIB. Hasil Arema FC vs PSIS Semarang, kedua tim saling berbalas gol dalam empat menit lewat Taisei Marukawa dan Ilham Udin Armayin. Skor Arema Vs PSIS 1-1.