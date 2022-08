Gebrakan Mourinho di AS Roma, Tinggalkan Formasi 3 Bek, Incar Pemain Baru, Giallorossi Bukan Favorit

tangkap layar football italia

Pelatih AS Roma Jose Mourinho. Pelatih asal Portugal itu membocorkan Roma akan berganti taktik dan membuang formasi 3 bek. AS Roma juga masih mengincar pemain baru. Dengan biaya belanja pemain minimalis, Jose Mourinho menilai AS Roma bukan favorit Scudetto Liga Italia Serie A musim ini.