KOLASE - Gelandang Inter Milan yang juga mantan pemain AC Milan asal Turki, Hakan Calhanoglu dan pelatih AC Milan, Stefano Pioli. Rupanya Stefano Pioli menggantung foto Calhanoglu menjelang derby AC Milan vs Inter Milan di loker pemain Milan untuk membakar semangat pemain Rossoneri di pertandingan.

Pioli Gantung Foto Calhanoglu di Loker AC Milan, Theo Hernandez Mimpi Buruk Paling Jahat Buat Inter

TRIBUNNEWS.COM - Derby della Madonnina AC Milan vs Inter MIlan selalu penuh dengan emosi, termasuk di laga terakhir pada laga pekan kelima Serie A Liga Italia 2022, Sabtu (3/9/2022).

AC Milan memenangkan laga atas Inter Milan dalam drama lima gol dengan skor 3-2.

Sejumlah cerita menarik menyeruak di balik ketatnya pertandingan derbi AC Milan vs Inter Milan tersebut, termasuk trik khusus dari pelatih AC Milan, Stafeno Pioli untuk membuat membakar semangat para pemainnya menjelang laga.

Seperti diketahui, rivalitas antara Milan dan Inter tidak akan pernah hilang, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, rivalitas elite itu makin menjadi seiring kesuksesan kedua tim menggondol gelar scudetto secara bergantian.

Api rivalitas itu ditaburi keputusan Hakan Calhanoglu untuk bergabung dengan Nerazzurri.

Pemain Timnas Turki itu telah beberapa kali membidik Milan dalam sejumlah komentarnya sejak ia meninggalkan klub dengan status bebas transfer ke rival sekota.

Kelakuan Hakan Calhanoglu Itu membuat mantan rekan setimnya kesal. Kekesalan pemain AC Milan itulah yang dimanfaatkan Stefano Pioli menjelang derby.

Seperti yang dikonfirmasi oleh MilanNews, Stefano Pioli rupanya menggantung foto Hakan Calhanoglu dengan kutipan 'Kami memiliki api di dalam', di ruang ganti di Milanello.

'We have fire inside' adalah kata-kata yang dilontarkan Hakan Calhanoglu menjelang derby AC Milan vs Inter Milan berlangsung.