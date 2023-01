Prediksi Skor Persita vs Persebaya di Liga 1: Alfredo Vera Tegaskan Siap Hadang Bajul Ijo

TRIBUN JOGJA/TRIBUN JOGJA/HAN

Laga lanjutan Liga 1 2022/23 antara Persita Tangerang Vs Rans Nusantara FC di Stadion Sultan Agung, Bantul, Selasa (13/12/2022). Berikut prediksi skor Persita vs Persebaya akan berakhir dengan hasil imbang dilengkap dengan susunan pemain hingga head to head, Kamis (18/1/2023). (TRIBUNJOGJA.COM/ HANIF SURYO)