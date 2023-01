Live Streaming Arsenal vs Man United di Liga Inggris Malam Ini, MU Galak Kalau ke Sesama Tim Big Six

OLI SCARFF/AFP

Striker Inggris Manchester United Marcus Rashford (kiri) merayakan setelah mencetak gol kedua timnya selama pertandingan sepak bola putaran keempat Piala Liga Inggris antara Manchester United dan Burnley, di Old Trafford, di Manchester, pada 21 Desember 2022. Live sreaming Arsenal vs Man United bisa disaksikan secara langsung di saluran Champions TV 5 atau via live streaming di Vidio.com Minggu malam, Pukul 23.30 WIB. Oli SCARFF / AFP