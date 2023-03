Messi Dihujat Saat PSG Tersingkir dari UCL, Sebut PSG Tereliminasi karena Faktor Messi kata Netizen

TRIBUNNEWS.COM- Sebagian netizen menilai tersingkirnya PSG dari Liga Champions disebabkan karena faktor Lionel Messi.

Dengan kejam, mereka menyebut kehadiran Lionel Messi di PSG berpengaruh buruk terhadap PSG.

Kehadiran Messi di PSG menurut mereka tidak membuat tim jadi lebih baik, tapi justru mengalami kemunduran.

Mereka membandingkan PSG sebelum dan setelah ada Messi.

"PSG sebelum ada Messi, Final, Semi final. PSG setelah ada Messi , Round of 16, Round of 16. The influence is unreal," tulis netizen penggemar Cristiano Ronaldo.

"Messi tidak pernah gagal mencapai perempat final Liga Champions dalam dua musim berturut-turut bersama Barcelona. Dia dan PSG belum pernah mencapai perempat final UCL sejak dia bergabung dengan klub," tulis netizen yang lainnya.

Sebagian fans dan beberapa pengamat menghancurkan nama besar Lionel Messi setelah PSG tersingkir dari UCL.

Pemenang FIFA The Best 2022 tidak mampu membalikkan keadaan Les Parisiens dalam penampilan mengecewakan mereka melawan Bayern Muenchen.

Sekali lagi, Lionel Messi dan PSG telah meninggalkan Liga Champions UEFA jauh dari hasil yang diinginkan para penggemar.

Dan dengan eliminasi baru, para penentang Messi sekali lagi mempertanyakan kehebatannya di kompetisi kontinental dengan kata-kata kasar.

Messi dicaci.

Dan siklus di Liga Champions ini terus terjadi sejak 2016, Messi selalu kandas dalam upaya mengejar trofi Liga Champions.

Pemain andalan Argentina itu hanya memiliki satu tembakan ke gawang selama pertandingan melawan Bayern.

Dia gagal membuat perbedaan bagi PSG, dan para penggemar sangat mempertimbangkan apakah ini akan menjadi pertandingan terakhirnya bersama Les Parisiens di kompetisi kontinental.