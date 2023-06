Lionel Messi Segera Jadi Atlet dengan Bayaran Tertinggi di Dunia, Per Hari Dibayar Rp 17,7 Miliar

TRIBUNNNEWS.COM- Menurut laporan yang sudah beredar sebelumnya, Lionel Messi akan segera menjadi atlet dengan bayaran tertinggi di dunia.

Penghasilan Lionel Messi akan melampaui penghasilan Cristiano Ronaldo.

Lionel Messi, pemenang Ballon d'Or tujuh kali itu sedang mempertimbangkan kesepakatan senilai Rp 6,3 triliun (400 juta euro) per tahun dari klub Riyadh ketika dia meninggalkan PSG bulan ini.

Dikutip dari situs managing Barca, jika memang Messi gaji Rp 6,3 triliun pertahun, maka dia menerima bayaran setara Rp 532 miliar perbulan, atau Rp 1,7 miliar perhari.

Dirinci lebih jauh, dia menghasilkan Rp 6,3 triliun per tahun, atau Rp 531 miliar per bulan, atau Rp 17,7 miliar per hari, atau Rp 737 juta per jam, atau Rp 12,3 juta per menit, dan Rp 207 ribu per detik.

Ini akan menjadikan Messi atlet dengan bayaran tertinggi di dunia dan melampaui penghasilan Cristiano Ronaldo.

Gaji Messi di Arab Saudi:

Rp 6,3 triliun per tahun

Rp 531 miliar per bulan

Rp 17,7 miliar per hari

Rp 737 juta per jam

Rp 12,3 juta per menit

Rp 207 ribu per detik

Segera Tanda Tangan Kontrak