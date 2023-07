Revolusi Bek, Josko Gvardiol Bek Termahal Sepanjang Masa, Man City dan Leipzig Capai Kesepakatan

TRIBUNNEWS.COM- Josko Gvardiol segera mendarat di Manchester City.

Manchester City dilaporkan telah merogoh kocek senilai 100 juta euro (Rp1,6 triliun) untuk mendatangkannya dari RB Leipzig.

Kehadiran Josko Gvardiol akan jadi penyempurna revolusi bek yang diusung pelatih City, Pep Guardiola.

Bek asal Kroasia berusia 21 tahun ini sekarang menjadi bek termahal dunia sepanjang masa.

Menumbangkan rekor yang sebelumnya dipegang Harry Maguire saat dibeli Manchester United dari Leicester City senilai 87 juta euro (Rp1,4 triliun) pada musim panas 2019.

Kabar merapatnya Gvardiol ini pertama-kali dicuitkan pakar transfer, Fabrizio Romano.

Di akun twitternya, ia mengeluarkan jargon, "here we go" yang jadi penanda transfer Gvardiol ke City 90 persen bakal terwujud.

Menurut pakar transfer dari Italia ini, Gvardiol telah menyetujui persyaratan pribadi satu bulan lalu dengan Man City.

Demikian juga, Man City, dan RB Leipzig telah menyepakati biaya transfer untuk sang pemain.

Tapi ia tak menyebut besaran transfernya.

Bergabungnya Gvardiol ke City seakan melengkapi ide Guardiola mengenai revolusi bek yang diusungnya.

Sebelumnya, pelatih asal Spanyol ini terkenal dalam memanfaatkan bek sayap untuk menyerang.

Kini, City kemungkinan akan kembali memakai empat, atau tiga bek tengah.

Gvardiol memiliki semua atribut yang diinginkan Guardiola dalam diri seorang bek.