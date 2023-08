Bikin Brighton Untung Banyak, Transfer Moises Caicedo ke Chelsea Pecahkan Rekor Liga Inggris

Gelandang Brighton asal Ekuador Moises Caicedo gagal mencetak tendangan penalti putaran keempat Piala Liga Inggris antara Charlton Athletic dan Brighton & Hove, di stadion The Valley pada 21 Desember 2022.

TRIBUNNEWS.COM - Klub Liga Inggris, Brighton bakal untung banyak berkat transfer Moises Caicedo ke Chelsea.

Moises Caicedo dikabarkan telah resmi bergabung dengan Chelsea dari Brighton dengan harga 115 juta Poundsterling atau setara Rp2,2 triliun.

Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Jurnalis kenamaan Fabrizio Romano melalui akun Twitternya, pada Senin (14/8/2023) pagi WIB.

Fabrizio Romano pun mengatakan bahwa kepindahan Moises Caicedo ke Chelsea itu akan memecahkan transfer Liga Inggris.

"Moises Caicedo ke Chelsea, here we go!," tulis Fabrizio Romano di Twitter.

"Kesepakatan telah dicapai sekarang, dan ini akan menjadi biaya transfer rekor Inggris."

"Biaya sebesar 115 juta pounds plus klasul penjualan akan diberikan ke Brighton," ucap Romano.

Selain nominal transfer fantastis, Moises Caicedo juga akan mendapatkan kontrak panjang selama delapan tahun hingga 2031, plus opsi perpanjangan hingga 2032.

"Bakal dilakukan tes medis. Caicedo akan dikontrak hingga Juni 2031 dengan opsi perpanjangan 2023," kata Romano.

Pemain Timnas Ekuador, Moises Caicedo menggiring bola di pertandingan persahabatan melawan Meksiko di Soldier Field pada 05 Juni 2022 di Chicago, Illinois. (STACY REVERE / GETTY IMAGES AMERIKA UTARA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Kini Caicedo telah diberikan izin oleh Brighton untuk melakukan tes medis di Chelsea.

Tes medis ini diperkirakan akan berlangsung pada Senin (14/8/2023) waktu setempat.

Diketahui, sosok Caicedo memang menjadi rebutan klub-klub Liga Inggris pada bursa transfer musim panas ini.

Dua klub terdepan yang ingin mengamankan tanda tangan pemain berpaspor Ekuador itu adalah Liverpool dan Chelsea.

The Reds sejatinya sempat mendapatkan kesepakatan dengan Brighton dengan mahar 110 juta Poundsterling (Rp2,1 triliun).