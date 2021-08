Pre-Order Samsung Galaxy Z Fold3 dan Z Flip3 5G Lampaui Pendahulunya, Cek Harga dan Spesifikasinya

TRIBUNNEWS.COM - Pre Order Samsung Galaxy Z Fold3 dan Z Flip3 5G berhasil melampaui pendahulunya.

Kali ini, jumlah pemesanan smartphone terbaru Samsung ini tembus delapan kali lipat dari Foldable Series sebelumnya.

Samsung Galaxy Z Fold3 dan Z Flip3 5G dibekali spesifikasi menarik.

Berdasarkan siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Kamis (26/8/2021), disebutkan bahwa Inovasi Flex Mode menjadi fitur favorit konsumen memesan Galaxy Z Flip3 5G.

Inovasi tersebut, bisa membuat konten Do It Yourself, hyperlapse, tutorial make up, hingga live broadcast dengan cara baru.

"Terima kasih kepada konsumen setia kami yang telah melakukan pre-order Galaxy Z Fold3 dan Z Flip3 5G sejak tanggal 11 Agustus lalu hingga membuat pencapaian pre-order kami kali ini hingga 8 kali lipat dibandingkan pre-order foldable terdahulu," kata Selvia Gofar, Head of Product Marketing IT & Mobile, Samsung Electronics Indonesia.

"Kami senang inovasi kami diminati lebih banyak konsumen. Yang berarti, pengalaman foldable smartphone yang akan menghadirkan cara-cara baru dapat dinikmati dan bermanfaat untuk kehidupan semakin banyak orang, sekaligus menjadi tren baru di industri smartphone," tambahnya.

Lewat fitur Flex Mode dan form factor yang dimilikinya, Galaxy Z Flip3 5G mampu menjadikan setiap momen menjadi penuh gaya dan lebih mengasyikkan.

Fitur Flex Mode memudahkan pengguna dalam mengatur mode kamera ke hyperlapse dan membuat konten tutorial makeup.

Berikut ini harga dan spesifikasi Samsung Galaxy Z Fold3 5G dan Samsung Galaxy Z Flip3 5G: