Telegram Sindir WhatsApp Soal Fitur Migrasi Chat iOS ke Android

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hari Darmawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Telegram yang menjadi pesaing aplikasi pesan instan WhatsApp, baru-baru ini menyinggung fitur transfer chat dari iPhone ke Android yang diluncurkan WhatsApp.

Telegram menyindir fitur tersebut, melalui sebuah GIF Jumanji di akun media sosial mereka.

Mengutip dari laman situs Gizchina pada Jumat (17/9/2021), Telegram mengunggah sebuah cuitan di Twitter " What years is it ?" dengan GIF Jumanji.

Baca juga: Whatsapp Rilis Fitur Chat Migration, Pengguna iOS Bisa Migrasi Data Chat ke Ponsel Android

Unggahan ini disebut sebagai sindiran terhadap fitur migrasi chat WhatsApp dari iOS ke Android.

Bukan tanpa sebab, karena Telegram sendiri sudah lebih dulu memiliki fitur tersebut dibandingkan WhatsApp.

Sebelum WhatsApp meluncurkan fitur tersebut, Telegram lebih dulu memiliki opsi tersebut dan lebih unggul dalam hal teknologi yang ditawarkan.

Baca juga: Mulai 1 November WhatsApp Tak Bisa Lagi Digunakan di iPhone 6s dan 6s Plus, Ini Kata Pengguna

Meski begitu, keunggulan Telegram tidak bisa mengalahkan jumlah pengguna WhatsApp di seluruh dunia. Tercatat sebanyak dua miliar pengguna aktif WhatsApp hingga saat ini.

Selain itu, Telegram juga menyinggung WhatsApp lantaran fitur tersebut masih tersedia secara terbatas bagi para penggunanya.

Diketahui fitur alih pesan iOS ke Android milik WhatsApp baru tersedia untuk pengguna dengan perangkat Samsung.

Akan tetapi sedikit demi sedikit peralihan WhatsApp ke Telegram dinilai semakin banyak, seiring dengan berubahnya tren.