Bikin Instagram Reels Ala Boy William Yuk, Sekalian Jajal Performa Galaxy Z Flip3 5G

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejak diluncurkan beberapa waktu lalu, fitur Instagram Reels digilai banyak netizen. Mereka sangat produktif membuat reels-reels terbaru untuk membuat akun Instagramnya menjadi lebih berwarna sekaligus memacu jumlah follower.

Jika bingung cari inspirasi konten Instagram Reels, langkah Boy William bisa ditiru.

Dia belakangan rajin membuat konten IG Reels yang unik konten fashion swap yang sedang booming sambil mencoba fitur-fitur favoritnya di Galaxy Z Flip3.

Misalnya seperti terlihat dari postingan Instagram Reels di akun @boywilliam17.

Dia mencoba mengajak netizen berkreasi dengan konten fashion swap saat liburan ke Turki beberapa waktu lalu.

"Guys, gimana menurut lo fashion swap gue bareng smartphone lipat Galaxy Z Flip3 yang paling trendy sekarang ini? Bisa ditekuk jadi compact, saat ditekuk bisa langsung selfie, pas dibuka bisa hands-free nonton YouTube, udah water resistant, plus casing-nya bikin kekinian. So, now is your turn. Can you flip like me?” ajaknya.

Menilik dari fitur-fiturnya, Galaxy Z Flip3 mendukung konten fashion swap dari Boy.

Misalnya fitur Cover Screen untuk foto selfie lebih maksimal saat foto outdoor.



Dalam memulai konten fashion swap-nya untuk Instagram Reels, Boy berjalan menikmati pemandangan dengan gaya berpakaian yang clean casual menggunakan kaus dan sneakers putihnya.

Tanpa harus repot mengambil foto saat jadi lone traveler, Boy bisa mengambil selfie dengan cepat tanpa harus membuka perangkat dengan memanfaatkan fitur Cover Screen yang lebih besar untuk menampilkan preview foto.

Boy juga bisa mengambil berbagai angle dengan bantuan Cover Screen yang bikin konten Boy lebih maksimal karena selfie menggunakan kamera utama.