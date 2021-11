Startup Mobil Listrik EV Rivian Bersiap IPO, Valuasinya Hampir Samai Honda Motor

Laporan Reporter: Adrianus Octaviano

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Startup mobil listrik (EV) Rivian Automotive Inc menargetkan, valuasi lebih dari US$ 53 miliar untuk debut perdananya di pasar saham Amerika Serikat (AS).

Jika tercapai, produsen EV ini berpotensi memiliki valuasi yang hampir sama berharganya dengan saingannya, Honda Motor.

Mengutip Reuters, startup yang sahamnya juga dimiliki oleh Amazon.com Inc ini ingin mengumpulkan dana hingga US$ 8,4 miliar saat menggelar penawaran umum saham perdana alias initial public offering (IPO).

Hal ini membuat Rivian menjadi perusahaan terbesar ketiga dengan pengumpulan dana IPO dalam satu dekade terakhir di AS.

Rivian mengatakan, akan menawarkan 135 juta saham dengan kisaran harga IPO di US$ 57-US$ 62 per saham.

September lalu Rivian dikabarkan dapat mencari valuasi hampir US$ 80 miliar dan mengumpulkan hingga US$ 8 miliar dalam rencana go public-nya di AS.

Menurut data Dealogic, hanya tiga perusahaan lain yang telah mengumpulkan dana IPO lebih dari US$ 8 miliar sejak 2011.

Yakni, Alibaba dengan rekor IPO sebesar US$ 25 miliar pada tahun 2014, Meta Platforms Inc mengumpulkan US$ 16 miliar pada 2012, sementara Uber yang menghasilkan US$ 8,1 miliar pada 2019.

Meskipun Rivian belum menjual van atau truk listrik-nya dalam volume yang signifikan, kemungkinan nilainya bisa lebih tinggi dari Ferrari, meskipun lebih rendah dari Honda, General Motors atau pendukungnya Ford Motor Co.

