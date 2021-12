Epic Game Store Diskon Game Sebesar 75% hingga 6 Januari 2022, Ini Daftar Game Pilihannya

TRIBUNNEWS.COM - Salah satu layanan penyalur game, Epic Games Store sedang mengadakan event bertajuk Holiday Sale 2021.

Pada event ini, Epic Games Store memberikan diskon bagi game-game yang telah dipilih hingga 75%.

Diskon tidak hanya diberikan pada game saja tetapi juga Downloadable Content (DLC) yaitu konten tambahan untuk beberapa game.

Dikutip dari laman Epic Games Store, event Holiday Sale 2021 akan diselenggarakan hingga 6 Januari 2022.

Untuk selengkapnya berikut beberapa game yang mendapat diskon beserta harga setelah diskon dalam event Holiday Sale 2021 yaitu:

Gim Red Dead Redemption 2 (IST)

- The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV: Rp 605.000

- Marvel’s Guardians of the Galaxy: Rp 571.350

- Kingdom Hearts HD2.8 Final Chapter Prologue: Rp 543.000

- Kingdom Hearts III + Re Mind (DLC): Rp 543.000

- Assassin’s Creed Valhala + Immortals Fenyx Rising: Rp 510.750