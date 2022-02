Samsung Akan Segera Luncurkan Seri Tab S8, Segini Harganya

Laporan Wartawan Tribunnews, Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Samsung tampaknya siap untuk meluncurkan handset generasi berikutnya dari tablet Android andalannya dalam bentuk seri Galaxy Tab S8.

Perangkat ini diharapkan akan meluncur bersama jajaran Galaxy S22 minggu depan. Menjelang peluncuran, harga Galaxy Tab S8 Ultra juga muncul secara online.

Sebuah laporan dari GSMArena mengungkapkan bahwa Galaxy tab S8 Ultra sudah dapat dilakukan pre-order di Prancis. Perangkat ini terdaftar dengan harga 1.699 euro, atau sekitar 1.915 dolar AS jika dirupiahkan sekitar Rp 27 juta.

Namun, ini bukan titik harga awal. Konsumen akan mendapatkan varian RAM 16GB dan penyimpanan 512GB untuk harga itu.

Galaxy tab S8 ultra ini, kabarnya akan menampilkan layar Super AMOLED 14,6 inci (resolusi 2960 x 1848) dengan kecepatan refresh 120Hz dan takik. Kemudian, handset ini Ini akan ditenagai oleh Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SoC, menjalankan Android 12, dengan dukungan S Pen. Untuk batrei nya memiliki kapasitas 11.200mAh.

Sementara itu, Galaxy Tab S8+ juga sudah dapat dilakukan pre-order dari penjual di Prancis lainnya. Handset ini kabarnya dibanderol seharga 999 euro atau sekitar 1.126 dolar AS jika dirupiahkan sekitar Rp 16 juta, dan konsumen akan mendapatkan RAM 8GB dan konfigurasi penyimpanan internal 128GB.

Tab S8+ kemungkinan akan memiliki layar Super AMOLED 12,4 inci (resolusi 2800 x 1752 piksel) dengan kecepatan refresh 120Hz dan mengemas baterai 10.090mAh.

Untuk versi galaxy S8, kabarnya menggunakan RAM 8GB dan penyimpanan 256GB. Tablet ini akan menampilkan layar TFT LTPS 11 inci (resolusi 2560 x 1600) dengan kecepatan refresh 120Hz dengan baterai berkapasitas 8.000 mAh.

Rumor sebelumnya untuk harga Galaxy Tab S8 menyatakan akan dibanderol sekitar 680 euro atau 775 dolar AS jika dirupiahkan sekitar Rp 11 juta. Selanjutnya, Galaxy Tab S8+ disebut akan dibanderol mulai dari 1.040 euro atau 1,190 dolar AS Dan Galaxy Tab S8 Ultra dikatakan dibanderol dengan harga 1.140 euro, atau 1.300 dolar AS.

Samsung tampaknya belum memberikan rincian harga secara pasti untuk ketiga series tab yang akan diluncurkannya.