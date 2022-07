Kode Redeem Genshin Impact 20 Juli 2022, Bisa Klaim Lewat genshin.hoyoverse.com/id/gift

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kode redeem Genshin Impact untuk hari ini, Rabu (20/7/2022).

Kode redeem Genshin Impact dapat ditukarkan dengan berbagai hadiah menarik melalui laman resmi genshin.hoyoverse.com.

Sebagai informasi, kode redeem hanya dapat digunakan satu kali.

Karakter yang sama tidak dapat melakukan penukaran dengan kode yang sama.

Selain itu, kode penukaran yang sudah digunakan tidak bisa dibatalkan.

Dirangkum dari t-developers, inilah Kode Redeem Genshin Impact Rabu (20/7/2022):

MTNUJBXDD72R – 60 primogems and five adventurer’s experience

GENSHINGIFT – 50 primogems and three hero’s wit (this code works periodically)

9B9S79CB4FX7

RKG8NHMK8GFN