Kode Redeem Mobile Legends Hari Ini 29 Juli 2022, Segera Klaim dan Dapatkan Hadiahnya

TRIBUNNEWS.COM - Simak inilah kode redeem Mobile Legends terbaru untuk hari ini, Jumat (29/7/2022).

Kode redeem ML dapat diklaim dengan in-game goodies seperti skin packs, trial cards, skin fragments, magic dust, fragments, moonstones, dan lainnya.

Sebagai informasi, kode redeem hanya bisa diklaim satu kali.

Sebagian besar kode redeem juga memiliki batas waktu dan jumlah player yang berhak mendapatkannya.

Segera klaim melalui laman resmi m.mobilelegends.com.

Tampilan skin terbaru Layla dan Fanny di Mobile Legends. (tangkap layar dari @mobilelegendsgame.)

Dirangkum dari t-developers, Ini Kode Redeem Mobile Legends 29 Juli 2022:

EAKSUY2228C: Redeem cd key and get free 300 Diamonds (New Code)

GU4PRS: Redeem cd key and get free 1000 Diamonds

Z9D9A622288: Redeem cd key and get free Summon Scrolls and 500 Advance Essence

K54G8B: Redeem cd key and get free 500 Diamonds