Begini Cara Tambahkan Bermacam-Macam Emoji di Google Docs

Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni



TRIBUNNEWS.COM, CALIFORNIA - Google mengumumkan pintasan baru yang memungkinkan pengguna memasukkan emoji dengan mudah saat menulis di Google Docs.

Melansir dari The Verge, sistem baru ini memberi beberapa cara bagi pengguna yang ingin mendapatkan emoji, yang dicantumkan Google dalam "this help document".

Cara paling sederhana adalah dengan mengetikkan @ diikuti nama emoji yang diinginkan. Setelah itu, akan muncul daftar emoji sesuai nama yang kita ketik.

Contohnya saat ingin menampilkan emoji tersenyum, maka pengguna perlu mengetik @smile untuk menampilkan emoji tersebut.

Setelah itu, tinggal klik atau tekan tombol enter untuk menambahkan emoji yang diinginkan.

Selain cara di atas, pengguna dapat mengetik "@:" atau cukup mengetik simbol ":" untuk memunculkan daftar emoji. Cara ini dianggap lebih cepat, karena biasanya saat mengetik simbol "@" sistem menduga pengguna bermaksud menyebut akun pengguna Google lain.

Google mengatakan fitur ini muncul di beberapa pengguna sejak Selasa (31/8/2022) lalu, dan akan diluncurkan ke semua orang pada akhir September ini.

Fitur instan emoji akan mempermudah pengguna Google Docs yang sebelumnya harus menyalin dan menempelkan (copy paste) emoji dari tempat lain.