Kolaborasi dengan Ubisoft, Netflix Bakal Buat Game Seluler, Ada Valiant Hearts dan Assassin's Creed

TRIBUNNEWS.COM - Netflix kembali buat gebrakan baru.

Dalam waktu dekat, Netflix bersama Ubisoft bakal bekerjasama untuk menciptakan tiga game ponsel

Nantinya, game ponsel tersebut diambil dari sejumlah waralaba game terpopuler di dunia yang akan tersedia di Netflix pada tahun 2023.

Dalam acara digital tahunan Ubisoft, Ubisoft Forward ungkap tiga game kolaborasinya dengan Netflix yang sedang dikembangkan.

Ketiga game tersebut adalah Valiant Hearts, Mighty Quest, dan Assassin's Creed.

Nantinya, game tersebut akan tersedia secara eksklusif di ponsel bagi pengguna Netflix di seluruh dunia, tanpa iklan atau pembelian dalam aplikasi.

Game Valiant Hearts yang baru buatan Ubisoft yang telah memenangkan banyak penghargaan.

Valiant Hearts digarap oleh tim inti pembuatnya yang orisinal dan memiliki DNA yang sama dalam cerita baru.

Game Valiant Hearts akan tersedia bagi pengguna Netflix mulai Januari 2023.

Menyusul kehadiran The Mighty Quest for Epic Loot yang banyak menuai pujian, The Mighty Quest akan hadir di Netflix pada 2023 dengan game baru.