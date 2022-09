KODE Redeem Genshin Impact 13 September 2022, Simak Cara Klaim Kodenya Secara Online

Genshin Impact First Anniversary Poster. Berikut daftar kode redeem Genshin Impact untuk hari ini Selasa (13/9/2022), lengkap dengan cara klaim kodenya secara online lewat genshin.hoyoverse.com.

TRIBUNNEWS.COM - Simak inilah update kode redeem Genshin Impact untuk hari ini, Selasa (13/9/2022).

Kode redeem Genshin Impact ini dapat Anda klaim atau tukarkan dengan berbagai hadiah menarik melalui laman resmi genshin.hoyoverse.com.

Namun, kode redeem hanya dapat digunakan satu kali dan kode penukaran yang sudah digunakan tidak bisa dibatalkan.

Selain itu, karakter yang sama tidak dapat melakukan penukaran dengan kode yang sama.

Melansir dari gamingacharya.com dan ginx.tv, inilah Kode Redeem Genshin Impact Selasa (13/9/2022):

MTNUJBXDD72R – 60 primogems and five adventurer’s experience

GENSHINGIFT – 50 primogems and three hero’s wit (this code works periodically)

8ANCKTWYVRD5 – 100 Primogems and ten Mystic Enhancement Ores; berlaku hingga 14 Agustus 2022 pukul 12:00 (UTC-4)

EA7VKTFHU9VR – 100 Primogems and five Hero’s Wit; berlaku hingga 14 Agustus 2022 pukul 12:00 (UTC-4)

KT7DKSFGCRWD – 100 Primogems and 50,000 Mora; berlaku hingga 14 Agustus 2022 pukul 12:00 (UTC-4)

Adventure Codes

9B9S79CB4FX7

RKG8NHMK8GFN

RB9VVAG8HT3D

R9X59CCEBAB5

CWJMZQKPGGXY

ZYFQYN3F82NZ

ZJ3Q7NM4NK7K

DETYT6DRKSH6

M53KJN2XMDAC

5K3BTXCGRHMD

T65UBBC4NJ3C

6AH4AXU8FJVL

QCPP2JK5YABB

X5NWMP3XBBJR

NYBSA7NXMS7C

PPKLEKQBGUPA

4FYDC58P8BX7

RZKV5M52ABW6

D23J335M4T4D

MCUFBKB4UCC7

QRQBEFVKTGP9

QWBTZ8XLDD3T

6FKQ44BDUVDS

TH6MWACCKHHM

2JKP2E75Q778

RLJMT9E7P3XD

WHUQNDQJZ2U4

DY8AJZPG4AXQ

HX5SQKBCJ895

M2LYECK8YPD3

DCW4JMB2ZJKC

XFAZL23RPM9Y

QW2V8PF8AX9P

9AMB79X5FG2X

VT6E5WJ23Z88

9UQ76ZDVTMB9

GPNGN2YC6SKN

Y58BNWRZTEEN

4PNRKUD6Y2JR

RZLCWN3KHM6X

YGCTHJL8AA6S

X92MJ7HRNHP2

PS9SHG35Y6ZS

52HBXC2MMT3J

LFKBAEVFNTW6

CMQLQFUF6T2U

G6YNFGJECZF7

RTX2LJJBMRDP

5QLTQXZF2UCF