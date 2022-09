Game Spirit of the North dan The Captain Gratis di Epic Games Store, Ini Spesifikasi yang Dibutuhkan

Game Spirit of the North dan The Captain Gratis di Epic Games Store hingga 22 September 2022, ini link download dan spesifikasi PC yang dibutuhkan untuk memainkan.

TRIBUNNEWS.COM - Setiap pekan platform distribusi game PC, Epic Games Store kerap membagikan game-game berbayar secara gratis.

Kali ini, game yang digratiskan Epic Games Store adalah Spirit of the North dan The Captain.

Game Spirit of the North dan The Captain dapat diunduh secara gratis hingga 22 September 2022.

Setelah periode tersebut, Spirit of the North dan The Captain akan kembali dibandrol dengan harga Rp 108.000.

Bagi yang ingin mendapatkan dua judul game ini secara gratis bisa kunjungi laman Epic Games Store di store.epicgames.com, atau klik di sini untuk langsung menuju halaman game gratis.

Selain itu juga bisa melalui link berikut:

Game Spirit of the North gratis >>>

Game The Captain gratis >>>

Setelah mengunjungi link tersebut, pengguna cukup klik tombol 'Get' atau 'Mendapatkan', kemudian selesaikan transaksi.

Bagi yang belum memiliki akun, silahkan daftar akun Epic Games Store.