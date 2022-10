Laris, Duplikat Dynamic Island di PlayStore Telah Diunduh 1 Juta Pengguna

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, CALIFORNIA – Sejak diklaim dapat membawa fitur iPhone 14 ke ponsel Android, jumlah unduhan aplikasi tiruan Dynamic Island yang dipasarkan di PlayStore dilaporkan telah mencapai lebih dari 1 juta.

Ketenaran fitur Dynamic Island yang ditawarkan Apple tak hanya memikat perhatian pengguna iPhone 14, namun juga telah membuat para pengembang aplikasi berlomba meniru fitur ini agar dapat di terapkan ke smartphone Android.

Salah satunya aplikasi DynamicSpot buatan developer bernama Jawomo. Aplikasi DynamicSpot menandai dirinya sebagai Dynamic Island ala Android.

Dengan mengunduh di melalui Google PlayStore pengguna Android versi beta dapat merasakan pengalaman baru lewat poni di bagian atas smartphone mereka.

DynamicSpot memberikan kemudahan pengguna untuk mengakses notifikasi terbaru atau perubahan status ponsel melalui popup hitam kecil.

Aplikasi DynamicSpot turut menawarkan opsi kontrol untuk memutar musik, timer, status baterai, dan beberapa fitur lain yang muncul pada Dynamic Island asli buatan Apple.

Untuk cara kerjanya pengguna hanya perlu mengetuk popup yang ada di fitur Android ini, secara otomatis tampilan dari DynamicSpot akan memperlihatkan lebih banyak detail informasi dan memudahkan kontrol ke aplikasi yang sedang berjalan atau diakses.

Meski pada awal peluncurannya aplikasi ini sempat dihujat netizen, dengan berbagai fitur yang ditawarkan perlahan aplikasi Android bernama DynamicSpot mencuri perhatian pengguna Android, seiring dengan kepopuleran fitur baru iPhone 14 Pro dan Pro Max yang yaitu Dynamic Island.

Aplikasi ini baru masih tersedia dalam versi early acces sehingga belum kompatibel dengan semua smartphone Android.

Namun situs Gizmochina mencatat bahwa saat ini duplikat dari Dynamic Island ini sudah mendapatkan rating bintang 4,3.

Setelah mengalami pembaharuan lebih luas dengan menghadirkan beberapa beberapa fitur eksklusif, nantinya pengguna yang ingin menyematkan aplikasi ini di smartphone Androidnya mereka dapat membeli dengan harga mulai dari 1,25 dolar AS hingga 2,11 dolar AS per item.