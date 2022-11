Nahida, Karakter Baru Genshin Impact: Build Terbaik dan Rekomendasi Senjata

TRIBUNNEWS.COM - Karakter baru di Genshin Impact 3.2 telah hadir.

Ia adalah Nahida yang memiliki elemen tanaman atau Dendro.

Karena Nahida adalah Archen, maka Nahida memiliki sejumlah kemampuan yang lebih unggul dibanding karakter biasa.

Ia mempunyai Elemental Skill "All Schemes to Know".

Nahida bisa memberikan efek pengurangan hit point dengan elemen Dendro kepada banyak musuh sekaligus.

Ada pula Elemental Burst "Illusory Heart", yang bisa digunakan untuk meningkatkan damage karakter yang ada di dalam satu tim (party) berdasarkan elemennya, baik itu Pyro, Electro, maupun Hydro.

Mengutip gamewith.net, berikut build terbaik dari Nahida.

1. Nahida Elemental Support Build

Weapon: A Thousand Floating Dreams

Substitute:

- Wandering Evenstar

- Magic Guide (F2P)

- Mappa Mare (F2P)

- Fruit of Fulfillment (F2P)