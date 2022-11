Operator Telekomunikasi Bersaing Berikan Layanan Jaringan 5G Saat KTT G20

TRIBUNNEWS.COM – Tiga operator telekomunikasi dan digital bakalan bersaing memberikan layanan teknologi 5G terbaiknya saat digelarnya KTT G20 di Bali.

Tiga operator tersebut PT XL Axiata Tbk (XL Axiata), Telkomsel dan Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) telah mengimplementasikan teknologi 5G di sejumlah daerah.

Salah satu yang dilakukan XL bersamaan dengan penyediaan jaringan 5G oleh XL Axiata untuk mendukung Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, XLABS juga mengenalkan sejumlah solusi digital yang akan siap disediakan di jaringan 5G.

XL menampilkan showcase solusi Smart Mining di arena Future SME’s Village, yang merupakan side event KTT G20, di Bali Collection, Nusa Dua, Sabtu (12/11/2022).

Direktur & Chief Technology Officer XL Axiata, I Gede Darmayusa mengatakan, even ini sekaligus merupakan bagian dari upaya tersebut untuk menunjukkan kesiapan kami dalam menggelar layanan 5G ke depan.

“Semakin hari, kesiapan kami semakin matang, dan jam terbang kami dalam mengelola jaringan 5G semakin tinggi,” kata Darmayuda.

Gede menambahkan, selain kesiapan menggelar jaringan 5G, XL Axiata juga terus memperkuat ekosistem 5G ini, antara lain dengan menyiapkan berbagai layanan yang akan dijalankan di jaringan 5G. Solusi-solusi digital untuk kalangan korporasi dan UMKM adalah di antara layanan yang disiapkan tersebut.

XL Axiata berharap, saat nanti komersialisasi layanan 5G XL Axiata diluncurkan, ekosistemnya sudah komplit dan siap memberikan layanan yang dibutuhkan masyarakat. Untuk penyediaan jaringan 5G ini kami didukung oleh Huawei sebagai mitra teknologi (technology partner).

Ke depan, kebutuhan jaringan data LTE dan 5G sangat dibutuhkan oleh semua sektor dan multi segmen. Transformasi digital secara tidak langsung juga akan mendorong peningkatan pendapatan negara.

Sementara Telkomsel menegaskan memastikan ketersediaan akses terhadap seluruh produk dan layanan digitalnya, khususnya bagi pelanggan dan delegasi G20, dalam rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Indonesia, The 17th G20 Heads of State and Government Summit, yang akan berlangsung pada 15-16 November 2022 di Bali.

Dengan mengedepankan kapabilitas teknologi jaringan dan ekosistem aset digitalnya bagi kemajuan Indonesia dan dunia, ragam produk dan layanan unggulan Telkomsel siap memberikan pengalaman digital terdepan bagi para delegasi mancanegara yang akan mengikuti ajang internasional tersebut.

Direktur Sales Telkomsel Adiwinahyu B. Sigit menjelaskan, Telkomsel mengambil peran dan terus berkontribusi terhadap kelancaran pelaksanaan rangkaian kegiatan Presidensi G20 sepanjang tahun 2022 di Indonesia, yang berfokus pada isu pemulihan ekonomi global.

“Momentum KTT G20 mendatang juga akan membuka peluang lebih banyak bagi kami untuk mendukung komitmen Indonesia dalam menunjukkan potensi besar transformasi ekosistem industri dan kapabilitas digital terbaik negeri yang bisa memberikan pengalaman akses digital berkualitas kepada tamu negara yang hadir.” Ujarnya.

Guna mengoptimalkan kebutuhan komunikasi hingga aktivitas digital delegasi mancanegara sepanjang rangkaian kegiatan G20 di Indonesia, Telkomsel menghadirkan kartu perdana Telkomsel PraBayar Tourist yang sudah didukung layanan Hyper 5G Telkomsel.